российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:11 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Цена вопроса – 2 млрд рублей: московские «эсеры» потребовали урезать затраты столичной мэрии на праздники

Председатель Совета Московского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителям всех фракций в столичном парламенте, предложив пересмотреть проект городского бюджета и сократить расходы на празднование нового 2023 года, чтобы оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных москвичей.

Лидер московских «справедливороссов» считает лишними новогодние развлекательные мероприятия и массовые гуляния для взрослого населения в условиях проведения специальной военной операции. По его мнению, необходимо отменить в городе праздничные салюты и фейерверки, подсветку и иллюминацию. При этом Гусев предлагает сохранить в полном объеме бюджетное финансирование детских новогодних праздников и закупку подарков детям.

Накануне фракция партии «Справедливая Россия» в Московской городской думе обратилась с таким же предложением к мэру столицы Сергею Собянину и главам муниципальных образований города. К инициативе также подключились муниципальные депутаты-«эсеры», направив подобные обращения в окружные Советы депутатов с предложением пересмотреть бюджеты районов в пользу мобилизованных и их семей.

«Справедливороссы» считают, что на высвободившиеся бюджетные средства необходимо закупить для подразделений из мобилизованных москвичей беспилотники, тепловизоры, обмундирование, средства защиты и новогодние продуктовые наборы для солдат.

«В то время, когда наши воины держат мир на своих плечах на украинском фронте, какая-то часть страны живёт в другой повестке – проводит праздники, пускает салюты и не чувствует серьёзности момента, игнорирует угрозу существования Российской государственности. Настало время мобилизации всего российского общества перед внешним врагом», – подчеркнул лидер московских «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Мосгордума

Депутаты предложили отмечать День Московского ополчения автомобильными гудками / Голосование вприглядку: более 10 тысяч наблюдателей наберут в столице для контроля за выборами / «Недоразвитость» – экономике России поставили диагноз / «Это фактически грабеж и мародерство»: провал импортозамещения и рост цен в России стали ключевыми проблемами / «Это только цветочки»: почему России не выжить при сохранении нынешней экономической системы? / Даже при Сталине такого не было: в Мосгордуме раскритиковали столичные власти за уничтожение местного самоуправления / «Городская монархия»: Мосгордума сдает свои полномочия мэрии / Нарушение Конституции, непонятные проверки бизнеса, проблемы в системе здравоохранения: Мосгордума заслушала отчет столичного омбудсмена

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Мосгордума, Правительство Москвы,