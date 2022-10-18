Цена вопроса – 2 млрд рублей: московские «эсеры» потребовали урезать затраты столичной мэрии на праздники

Председатель Совета Московского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителям всех фракций в столичном парламенте, предложив пересмотреть проект городского бюджета и сократить расходы на празднование нового 2023 года, чтобы оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных москвичей.

Лидер московских «справедливороссов» считает лишними новогодние развлекательные мероприятия и массовые гуляния для взрослого населения в условиях проведения специальной военной операции. По его мнению, необходимо отменить в городе праздничные салюты и фейерверки, подсветку и иллюминацию. При этом Гусев предлагает сохранить в полном объеме бюджетное финансирование детских новогодних праздников и закупку подарков детям.

Накануне фракция партии «Справедливая Россия» в Московской городской думе обратилась с таким же предложением к мэру столицы Сергею Собянину и главам муниципальных образований города. К инициативе также подключились муниципальные депутаты-«эсеры», направив подобные обращения в окружные Советы депутатов с предложением пересмотреть бюджеты районов в пользу мобилизованных и их семей.

«Справедливороссы» считают, что на высвободившиеся бюджетные средства необходимо закупить для подразделений из мобилизованных москвичей беспилотники, тепловизоры, обмундирование, средства защиты и новогодние продуктовые наборы для солдат.

«В то время, когда наши воины держат мир на своих плечах на украинском фронте, какая-то часть страны живёт в другой повестке – проводит праздники, пускает салюты и не чувствует серьёзности момента, игнорирует угрозу существования Российской государственности. Настало время мобилизации всего российского общества перед внешним врагом», – подчеркнул лидер московских «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

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