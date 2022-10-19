российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Москвичка вынудила уличного грабителя сбежать без добычи

Жительница Москвы оказала активное сопротивление уличному грабителю, вынудив его ретироваться. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло в Хамовниках. «Злоумышленник схватил женщину за руку и попытался отобрать сумку, в которой находилось 25 тысяч рублей. Однако потерпевшая стала громко кричать, привлекая внимание окружающих, и оказала активное сопротивление. Испугавшись, грабитель, который находился в столице проездом, был вынужден ретироваться ни с чем», – говорится в сообщении полиции.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Правоохранители выявили и задержали злоумышленника, которым оказался 21-летний житель Саратовской области.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Таксист пытался изнасиловать пассажирку на северо-востоке Москвы / Водитель грузовика погиб в Москве под колесами собственного автомобиля / В Москве двое вымогателей похитили и пытали курьера / Двое уроженцев Узбекистана требовали выкуп за похищенного в Москве мужчину / Один человек погиб в перевернувшейся маршрутке на западе столицы / Участник расстрела учредителя рынка в Люберцах приговорен к 18 годам колонии / Бывший заместитель главы столичной Госавтоинспекции погиб в аварии / Юноша погиб в шахте лифта одной из столичных многоэтажек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,