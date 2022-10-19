Москвичка вынудила уличного грабителя сбежать без добычи

Жительница Москвы оказала активное сопротивление уличному грабителю, вынудив его ретироваться. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло в Хамовниках. «Злоумышленник схватил женщину за руку и попытался отобрать сумку, в которой находилось 25 тысяч рублей. Однако потерпевшая стала громко кричать, привлекая внимание окружающих, и оказала активное сопротивление. Испугавшись, грабитель, который находился в столице проездом, был вынужден ретироваться ни с чем», – говорится в сообщении полиции.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Правоохранители выявили и задержали злоумышленника, которым оказался 21-летний житель Саратовской области.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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