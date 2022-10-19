«Совершенно не нормальная ситуация!» Совфед решил разобраться с выплатами мобилизованным и ростом цен на бронежилеты

Нынешняя ситуация с большой разницей в размере региональных выплат мобилизованным россиянам недопустима. Об этом заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее оценке, пора разобраться также с резко выросшими ценами на военную амуницию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в начале пленарного заседания верхней палаты парламента сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на проблему с единовременными выплатами мобилизованным гражданам. «Разные регионы поддерживают наших мобилизованных по-разному. Кто-то выделяет 20 тысяч, кто-то 50 тысяч, кто-то 100 и 200. То есть, единой меры нет для всех, хотя они находятся в одном месте и на равных условиях. В связи с этим предлагаю создать единый федеральный стандарт обеспечения мобилизованных, деньги на осуществление которого необходимо выделить из федерального бюджета. Такое единообразие позволит избежать пустых обсуждений и беспричинной зависти, а также помочь регионам избежать дополнительной, часто неподъемной финансовой нагрузки», – пояснил Гибатдинов.

Сенатор Людмила Нарусова со своей стороны отметила также другие «недопустимые ситуации» в процессе мобилизации, которые лично наблюдала непосредственно на призывном пункте Химки-Лобня-Долгопрудный. «Матери говорили дословно: как когда-то в пионерлагерь собирала, так сейчас собираю на спецоперацию: термобелье, носки, белье, одежда, не говоря уже о тушенке и других вещах. Самое важное, что не обеспечивает армия бронежилетами. Бронежилет 5 степени защиты, который в январе стоил 7 тысяч рублей, сегодня стоит 135 тысяч. Думаю, что это дело ФАС вообще обратить внимание, почему так скачет (стоимость). Непонятно, почему цены такие…» – подчеркнула она.

«Это же совершенно не нормальная ситуация! Бронежилеты шьют определенные предприятия. И почему они их шьют и не передают армии, а (бронежилеты) идут в свободную продажу, и семьи, которые отправляют кормильца, должны еще тратить такие средства на покупку бронежилета? По-моему, это армия должна этим обеспечивать», – полагает сенатор.

Вместе с тем Нарусова обратила внимание на проблемы с обеспечением мобилизованным сухим пайком, который выдается мобилизованным при отправлении к месту «слаживания и стрельбищ». «Автобус двигался в Белгород… дорога неблизкая. В качестве сухого пайка выдавался набор, который в самолетах в эконом-классе выдаются – кусочек хлеба, плавленый сырок, кусочек джема и масла. Химки находятся недалеко от аэропорта «Шереметьево», и сердобольные стюардессы приносят это, чтобы выдавать в качестве сухого пайка ребятам, которые отправляются в зону боевых действий. Вот нормальная эта ситуация или нет?» – заявила Нарусова.

Комментируя эту ситуацию, Матвиенко отметила важность поднятых вопросов и дала поручение ответственным комитетам «разобраться в системе выплат» и с предприятиями, которые производят бронежилеты. «Цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных, действительно, выросли до небес непонятно почему. На каком основании?!» – сказала она.

«Когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, вот такая разница (в выплате) недопустима. И второе – недопустима задержка выплат. Поэтому, коллеги, прошу вас довести до конца, разобраться, подготовить предложение и отработать эту тему. Жду решения», – заключила спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

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