Мобилизованным предпринимателям дали пять дней на решение оргвопросов перед отправкой в войска

Сенаторы одобрили изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», уточняющие механизм призыва на службу индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Как сообщил совавтор документа, зампред СФ Николай Журавлев, гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц.

Правительство РФ наделяется правом установить особенности, связанные с решением соответствующих организационных вопросов.

Кроме того, законом закрепляется, что на призванных индивидуальных предпринимателей не распространяются ограничения и запреты, установленные ФЗ «О статусе военнослужащих», касающиеся занятия предпринимательской деятельностью.

Поправки вступят в силу со дня официального опубликования. Их действие распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации с 21 сентября текущего года.

Москва, Андрей Дорофеев

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