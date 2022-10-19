Объем льготной ипотеки вырос в Москве за год в 17 раз

Жители столицы заключили в сентябре 4,8 тысячи договоров по программе льготной ипотеки на 42,7 миллиарда рублей, что в 17 раз превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода и является рекордом с июля 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Спрос на льготную ипотеку в столице растет с весны текущего года. Это связано со снижением ставок, повышением кредитных лимитов и возможностью комбинировать льготную программу с рыночными займами. В сентябре объем льготного ипотечного кредитования достиг 42,7 миллиарда рублей, в 17 раз превысив показатель того же месяца 2021 года. Москва сохраняет лидирующую позицию по выдаче таких кредитов среди регионов России: в сентябре на столицу пришлось 26% от общей суммы льготных ипотечных займов в стране», – цитирует Ефимова пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений столицы.

Высокие темпы роста льготного ипотечного кредитования сохраняются в Москве несколько месяцев подряд. Так, в мае объем выданных займов увеличился втрое по сравнению с апрелем – до 23 миллиардов рублей, в августе заемщикам одобрили кредиты на 40 миллиардов рублей.

По данным руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, за девять месяцев текущего года в столице выдано льготных ипотечных кредитов на 188,5 миллиарда рублей – на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года. С июня 2021 года по май 2022 года, в период повышения ставки по льготной ипотеке, спрос на кредиты сократился, объемы выдачи уменьшились.

Между тем после снижения ставки по льготной программе до 7% и увеличения лимита до 12 миллионов рублей спрос на эти займы существенно возрос, а объемы кредитования продолжают расти восьмой месяц подряд. Всего в столице с начала действия программы в апреле 2020 года выдано льготных ипотечных кредитов на сумму около 697 миллиардов рублей – это 25,3% от общероссийских показателей.

Москва, Андрей Дорофеев

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