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Четверг, 20 октября 2022, 18:13 мск

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В Москве двое вымогателей похитили и пытали курьера

Правоохранители задержали двух мужчин, похитивших на западе Москвы курьера и требовавших выкуп. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Ночью 7 октября 2022 года двое соучастников, находясь вблизи Хованского кладбища на территории поселения Сосенское города Москвы, подвергли потерпевшего 1998 года рождения избиению, в ходе которого один из подозреваемых нанес мужчине ножевое ранение в область ноги и руки. После чего они насильно посадили потерпевшего в автомобиль и перевозили на разные участки местности на территории Москвы, где, применяя физическое насилие, требовали поиска денежных средств у своих родных и знакомых в размере 315 тысяч рублей для последующей их передачи им за его освобождение», – говорится в сообщении ведомства.

Позже преступники перевезли потерпевшего в квартиру на Родниковой улице, где удерживали и продолжали требовать выкуп. Ранним утром 12 октября потерпевший улучил момент, когда за ним не наблюдали, и смог сбежать.

«Следствием установлено, что потерпевший ранее не был знаком с нападавшими, а выполнял курьерскую работу и прибыл на встречу с подозреваемыми с целью передачи сведений для осуществления ими финансовой операции», – добавили в Следкомитете.

В ближайшее время следствие предъявит задержанным обвинение, и намерено ходатайствовать перед районным судом о заключении их под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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