Власти Москвы не планируют вводить меры, ограничивающие обычную жизнь города

Власти столицы при выполнении указов президента о расширении полномочий региональных властей не планируют предпринимать меры, ограничивающие обычный ритм жизни города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», – подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами «и, в основном, в рабочем режиме».

Ранее сегодня Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ и расширении полномочий властей в остальных регионах для обеспечения безопасности и своевременного реагирования на угрозы.

Москва, Андрей Дорофеев

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