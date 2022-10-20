Водитель грузовика погиб в Москве под колесами собственного автомобиля

Мужчина погиб сегодня на юге столицы под колесами самопроизвольно покатившегося грузовика. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По предварительным данным водитель грузового автомобиля «МАЗ» остановился на улице Медынская в районе дома 4 к. 2 по причине технической неисправности и вышел на проезжую часть. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством, большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя, который находился с правой стороны автомобиля. В результате наезда мужчина-водитель от полученных травм скончался», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что после наезда на водителя «МАЗ» продолжил движение задним ходом и столкнулся с припаркованным без водителя малотоннажным грузовиком Hyundai Porter.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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