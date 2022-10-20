российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госавтоинспекторы задержали в Подмосковье троих браконьеров с мясом оленя в авто

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Подмосковье троих мужчин, в автомобиле которых обнаружилось мясо дикого оленя. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Ночью инспекторы ОГИБДД ОМВД по Можайскому городскому округу, следуя по маршруту патрулирования, вблизи деревни Сокольниково заметили на обочине автодороги припаркованный автомобиль иностранного производства, в котором находилось трое мужчин. При проверке документов граждане вели себя подозрительно и сильно нервничали, в связи с чем сотрудниками ДПС было принято решение провести осмотр транспортного средства. В багажнике полицейскими обнаружено и изъято: 2 ящика с разделанной тушей дикого животного, карабин, патроны к нему, 4 ножа и топор с бурыми пятнами, похожими на кровь», – сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчины пояснили, что изъятое мясо является тушей дикого оленя, которого они незаконно застрелили из охотничьего карабина. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Житель Подмосковья вынес труп знакомого на мусорную площадку и поджег квартиру / Москвич вывез в лес и задушил бывшего бойфренда своей сожительницы / Грабители дома подмосковного предпринимателя угодили в засаду / Участник расстрела учредителя рынка в Люберцах приговорен к 18 годам колонии / Полутораметровая экзотическая змея заползла в подмосковную квартиру через вентиляцию / Суд вынес приговор участнику разбойного нападения на вдову Александра Градского / Организатор и исполнитель заказного убийства арестованы в Подмосковье / Житель Подмосковья поджег трех человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,