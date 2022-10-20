Госавтоинспекторы задержали в Подмосковье троих браконьеров с мясом оленя в авто

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Подмосковье троих мужчин, в автомобиле которых обнаружилось мясо дикого оленя. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Ночью инспекторы ОГИБДД ОМВД по Можайскому городскому округу, следуя по маршруту патрулирования, вблизи деревни Сокольниково заметили на обочине автодороги припаркованный автомобиль иностранного производства, в котором находилось трое мужчин. При проверке документов граждане вели себя подозрительно и сильно нервничали, в связи с чем сотрудниками ДПС было принято решение провести осмотр транспортного средства. В багажнике полицейскими обнаружено и изъято: 2 ящика с разделанной тушей дикого животного, карабин, патроны к нему, 4 ножа и топор с бурыми пятнами, похожими на кровь», – сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчины пояснили, что изъятое мясо является тушей дикого оленя, которого они незаконно застрелили из охотничьего карабина. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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