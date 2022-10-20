российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:15 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Таксист пытался изнасиловать пассажирку на северо-востоке Москвы

Правоохранители задержали водителя такси по обвинению в попытке изнасилования. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Ночью 10 октября 2022 года обвиняемый, являющийся водителем такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного по улице Академика Королева в городе Москве, воспользовавшись тем, что пассажирка 1986 года рождения уснула, пересел к женщине на заднее сиденье и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла покинуть машину», – говорится в сообщении ведомства.

28-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

На Чукотке три человека утонули из-за перевернувшейся лодки / Мужчина пытался зарезать сына назло жене в Ленинградской области / В Бурятии мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью, устроил перестрелку с полицией / Санитар подмосковного дома престарелых убил постояльца / Столичный адвокат обвиняется в экстремизме и дискредитации Вооруженных сил / Число жертв ЧП в Ейске выросло до 13 человек / Организатор и исполнитель заказного убийства арестованы в Подмосковье / Юноша погиб в шахте лифта одной из столичных многоэтажек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, ЧП в Москве,