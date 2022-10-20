Таксист пытался изнасиловать пассажирку на северо-востоке Москвы

Правоохранители задержали водителя такси по обвинению в попытке изнасилования. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Ночью 10 октября 2022 года обвиняемый, являющийся водителем такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного по улице Академика Королева в городе Москве, воспользовавшись тем, что пассажирка 1986 года рождения уснула, пересел к женщине на заднее сиденье и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла покинуть машину», – говорится в сообщении ведомства.

28-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»