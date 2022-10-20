Житель Подмосковья вынес труп знакомого на мусорную площадку и поджег квартиру

Житель подмосковного Сергиева-Посада убил 53-летнего собутыльника, избавился от трупа и поджег квартиру потерпевшего. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«По данным следствия, 18 октября 2022 года между обвиняемым и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков, в помещении квартиры, расположенной в г. Краснозаводске городского округа Сергиев-Посад, возник конфликт. В ходе развития ссоры мужчина нанес удары по телу и голове потерпевшего, а затем, имевшимся при нем складным ножом, нанес множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек вынес тело погибшего на мусорную площадку, а затем поджог квартиру. Тело погибшего было обнаружено сотрудниками коммунальных служб при вывозе мусора.

Правоохранители по «горячим следам» установили причастность 19-летнего парня к преступлению. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время следователь намерен ходатайствовать в суде об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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