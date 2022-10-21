Крупный пожар тушат на территории технопарка в Подмосковье

Крупный пожар тушат спасатели в Богородском городском округе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 08.29 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Богородский, 58 км Горьковского шоссе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление. Ранг пожара №2. Организован штаб пожаротушения», – говорится в сообщении ведомства.

К тушению привлечено 27 единиц техники, 82 человека, в том числе от МЧС России 15 единиц техники, 42 человека.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что возгорание произошло в складском помещении на территории «Ногинск-Технопарк». Площадь пожара составила 2000 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями не допущено распространение огня на соседние здания. Пострадавших нет.

Москва, Андрей Дорофеев

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