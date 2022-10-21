Девочка-пешеход пострадала при столкновении мотоцикла с легковушкой на западе Москвы

Мотоциклист и 14-летняя девочка-пешеход пострадали в результате ДТП, произошедшего сегодня на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«На дублере Можайского шоссе, в районе дома 14, произошло столкновение мотоцикла Kawasaki и легкового автомобиля KIA, с последующим наездом автомобиля на пешехода-ребенка, который находился на тротуаре. В результате дорожной аварии пострадала 14-летняя девочка-пешеход и водитель мотоцикла, которых с различными травмами госпитализировали в медучреждения», – говорится в сообщении ведомства.

На записи с камер видеонаблюдения, распространенной прокуратурой Москвы, видно, что мотоцикл ударил в заднюю часть легковушки, которая в это время проезжала перекресток. Автомобиль после этого принял вправо, выехал на тротуар и сбил стоявшего там ребенка. Девочку сначала бросило на капот, после чего она отлетела на несколько метров в сторону.

По факту ДТП проводится расследование.

Москва, Андрей Дорофеев

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