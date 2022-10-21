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Пятница, 21 октября 2022, 17:19 мск

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Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей армии

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Как говорится в указе, Координационный совет образован «в целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения специальной военной операции».

Документом также утверждены положение о КС и состав нового органа. В совет вошли премьер Михаил Мишустин (председатель КС), вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие чиновники высокого ранга, всего – 19 человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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