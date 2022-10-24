Трое мужчин ответят за создание в Москве религиозно-экстремистской ячейки

Трое мужчин предстанут перед судом за организацию деятельности в столице экстремистской стуктуры. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года обвиняемые, будучи осведомленными о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ о признании деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»* экстремистской, организовали на территории города Москвы работу местного религиозного подразделения организации – «Свидетели Иеговы в Москве»*», – говорится в сообщении ведомства.

Конспиративные сборы фигуранты организовывали среди жителей столицы в нескольких квартирах, расположенных в Юго-Западном административном округе города. Кроме того, обвиняемые контролировали поступление денег от членов организации и принимали решения об их расходовании на нужды запрещённого религиозного движения.

При силовой поддержке Росгвардии фигуранты были задержаны, а в местах их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители и компьютерная техника.

«Следствием проведён колоссальный объём работы. Детально изучена и проанализирована информация, содержащаяся в большом количестве на изъятых носителях и технике, в том числе религиозная литература и пропагандирующие аудиоматериалы. Установлены и допрошены свидетели, проведены сложные судебные экспертизы, такие как как фонографические и психолого-лингвистические. Несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную неочевидностью совершенного преступления и тщательной конспирацией фигурантами своей противоправной деятельности, следствию удалось собрать доказательства, полностью изобличающие вину обвиняемых в инкриминированном им преступном деянии», – добавили в СК.

Уголовное дело направлено для передачи в суд.

* – организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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