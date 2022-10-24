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Понедельник, 24 октября 2022, 13:20 мск

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Московские следователи ищут 19-летнего парня, подозреваемого в убийстве таксиста

Правоохранители разыскивают 19-летнего парня по подозрению в убийстве водителя элитного такси. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

По данным следствия, 17 октября таксист выехал из Москвы на автомобиле Mercedes-Benz на поступивший заказ. Поздно вечером он позвонил супруге, после чего перестал выходить на связь. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

23 октября вблизи проезжей части в Сергиевом Посаде было обнаружено тело потерпевшего с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений и других телесных повреждений.

«В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления. Им является молодой человек 2003 года рождения, который после совершения преступления покинул столичный регион», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следствием найден и изъят автомобиль, который подозреваемый в спешном порядке продал незнакомцу через мобильное приложение. Следователи совместно с криминалистами произвели осмотр машины.

«В настоящее время предпринимаются все меры по установлению местонахождения и задержания лица, совершившего преступление», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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