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Понедельник, 24 октября 2022, 17:19 мск

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Московские мошенники украли более 100 млн рублей, имитируя межбанковские торги

Коптевский райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей столицы, признав их виновными в хищении денежных средств граждан под видом проведения торгов на международном межбанковском рынке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что злоумышленники, а также иные лица, входили в состав организованной группы, которую создал руководитель компании, осуществлявшей коммерческую деятельность по организации торгов с различными финансовыми инструментами на международном межбанковском рынке. В целях получения дохода участники организованной группы вводили граждан в заблуждение относительно предоставления услуг по организации торгов (сделок) на рынке ценных бумаг. Таким образом им удалось похитить денежные средства граждан с помощью искусственных механизмов приведения торговых счетов отдельных клиентов (инвесторов) к нулевому балансу. В результате указанных действий подсудимые похитили денежные средства потерпевших на общую сумму более 112 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело в отношении организатора группы и других ее участников выделено в отдельное производство.

С учетом позиции гособвинителя суд признал 44-летнего Андрея Котова виновным в мошенничестве и приговорил его к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. 38-летний Владимир Лапшов осужден по той же статье УК РФ на 5 лет лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Суд также лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций, включая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, в коммерческих организациях на 2 года и на 1 год и 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.

Оба подсудимых взяты под стражу в зале суда.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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