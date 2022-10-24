Вооруженный налетчик ограбил в Подмосковье художницу Галину Быстрицкую

Вооруженный налетчик напал на известную художницу Галину Быстрицкую в ее домовладении, расположенном в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, 23 октября 2022 года неустановленный мужчина проник на территорию участка, расположенного в деревне Подолино городского округа Солнечногорск, угрожая предметом похожим на оружие и применив насилие опасное для жизни и здоровья женщины, совершил хищение крупной суммы денежных средств», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Солнечногорская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Москва, Андрей Дорофеев

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