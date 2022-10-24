Суд арестовал водителя, сбившего насмерть в столице женщину и ребенка

Столичный суд арестовал водителя автомобиля Audi A6, который в минувшую субботу вечером насмерть сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 декабря 2022 года. Водителю Audi A6 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Вину мужчина признал частично», – говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что в ходе судебного заседания обвиняемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также в пресс-службе раскрыли некоторые детали ДТП. По данным следствия, вечером погибшая провожала мужа и отца ребёнка в командировку. Семья дошла пешком до станции метро «Солнцево», где мужчина спустился в метрополитен, а женщина с ребёнком пошли домой.

«Когда они переходили ул. Богданова по пешеходному переходу, их сбил обвиняемый, который, со слов очевидцев аварии, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и впоследствии от прохождения медицинского освидетельствования отказался», – добавили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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