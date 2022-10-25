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Вторник, 25 октября 2022, 10:41 мск

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Мужчину в бессознательном состоянии ночью вытащили из пруда на востоке Москвы

Мужчина ночью упал в воду и потерял сознание в районе Терлецких прудов столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Ночью 25 октября на поисково-спасательную станцию «Терлецкая» поступил сигнал от охраны парка о человеке, упавшем в воду Северного (Ольхового) пруда. По тревоге немедленно вышла дежурная смена спасателей. На месте происшествия специалисты ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба» обнаружили мужчину, лежащего в воде без сознания. Человека извлекли из воды, доставили на поисково-спасательную станцию, привели в сознание и оказали первую помощь», – говорится в сообщении ведомства.

После осмотра потерпевшего прибывшей бригадой скорой помощи гражданина 1974 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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