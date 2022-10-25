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Вторник, 25 октября 2022, 10:41 мск

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Новый тип подсветки пешеходных переходов тестируют в Москве

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Столичные дорожники установили в Строгино новый тип подсветки пешеходных переходов, который должен улучшить видимость разметки и людей, пересекающих проезжую часть. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Таллинской улице мы установили в качестве эксперимента новый тип подсветки пешеходного перехода. Здесь находятся школы, сквер, жители идут от метро домой. В таком месте дополнительное освещение помогает водителям заранее видеть пешеходов в темное время суток», – рассказал зам мэра столицы, глава дептранса Максим Ликсутов.

Как пояснили в ведомстве, на обочинах дороги установлены специальные светодиодные стойки, свет от которых рассеивается под углом 180°, равномерно освещая пешеходов. Подсветка включается автоматически, одновременно с уличным освещением.

Аварийность на экспериментальном участке планируется анализировать в течение года, после чего будет принято решение об увеличении числа таких стоек в городе.

В дептрансе добавили, что с 2021 года в Москве произошло 828 наездов на пешеходов в темное время суток.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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