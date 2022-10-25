Житель столицы убил престарелую мать и покончил с собой

Тело убитой 85-летней пенсионерки было обнаружено сегодня в Москве на улице 26 Бакинских Комиссаров. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Предварительно следствие полагает, что мужчина 1972 года рождения совершил убийство своей матери, после чего покончил с собой», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. Допрашиваются соседи.

«Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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