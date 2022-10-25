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Вторник, 25 октября 2022, 16:20 мск

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Микроавтобус задавил насмерть 16-летнюю девушку на остановке в Подмосковье

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

В Подмосковье автомобиль, вылетевший с дороги и опрокинувшийся на остановку общественного транспорта, задавил насмерть 16-летнюю девушку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления следственного комитета России по Московской области.

«25 октября 2022 года в утренние часы на участке автодороги в д. Дроздово Ленинского городского округа автомобиль вылетел с проезжей части и опрокинулся на автобусную остановку, на которой в тот момент находилась 16-летняя девушка. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм», – говорится в сообщении.

В СК добавили, что следственные органы ходатайствовали перед прокурором о передаче им уголовного дела из ведения полиции.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья уточнили, что на остановку опрокинулся микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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