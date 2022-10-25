Мособлсуд отклонил апелляцию американской баскетболистки, приговоренной к девяти годам колонии

Московский областной суд отклонил апелляцию американской баскетболистки Бриттни Грайнер, приговоренной к девяти годам колонии за контрабанду гашишного масла. Апелляционная инстанция при этом иначе засчитала срок, проведенный спортсменкой в СИЗО.

«Приговор изменен в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», – огласила решение судья Елена Воронцова, передает РИА «Новости».

Баскетболистка участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО «Новое Гришино», расположенное на территории подмосковной колонии, где находится с марта.

Спортсменка в последнем слове заявила, что «девять лет колонии – это слишком много... а люди, которые совершают более злобные преступления, получают меньшие сроки». Грайнер просила обратить внимание на «те упущения, которые были допущены в предыдущей инстанции», подтвердила, что сожалеет о своей ошибке, которую она совершила без злого умысла.

Защита указывала, что считает приговор «чрезвычайно суровым и не соответствующим тяжести преступления», а также просила учесть признание вины, состояние здоровья Грайнер, положительную характеристику от спортивного сообщества

Прокурор в свою очередь просил отказать в удовлетворении жалобы, так как «доводы не основаны на нормах процессуального права, все доказательства, положенные в основу обвинения, соответствуют законодательству». В то же время гособвинитель согласился с тем, что срок пребывания в СИЗО необходимо пересчитать и зачесть день в колонии как полтора дня в изоляторе – в соответствии с законом.

Кроме защиты, на заседании присутствовали представители дипмиссии США во главе с временной поверенной в делах Штатов в России Элизабет Руд.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево». В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма (0,702 г)– экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.

Во время рассмотрения дела в первой инстанции стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочного действия. В России использование подобных каннабиноидов в медицинских целях запрещено.

Москва, Андрей Дорофеев

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