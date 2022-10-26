Москвичка ответит в суде за убийство жены своего любовника

Жительница столицы предстанет перед судом по обвинению в убийстве соперницы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, ночью 16 июня 2022 года вблизи подъезда жилого дома, расположенного по улице Херсонская в городе Москве, обвиняемая встретилась с 42-летней женщиной. В ходе возникшего конфликта и завязавшейся драки на почве личных неприязненных отношений фигурантка нанесла женщине колото-резаное ранение в области шеи, а также несколько ударов ножом в грудь и плечо. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, а обвиняемая ушла домой, где предприняла попытки замыть следы совершенного преступления», – говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что в ходе проверки показаний на месте 40-летняя обвиняемая подробно рассказала и показала, как наносила ранения потерпевшей. В ее квартире было обнаружено и изъято орудие преступления – складной нож. Следствием установлено, что мотивом совершения преступления послужила ревность к супругу погибшей, с которым она состояла в близких отношениях.

Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»