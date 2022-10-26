Пункты обогрева для бездомных откроются 1 ноября в Москве

Пункты обогрева для бездомных 1 ноября возобновят работу в районе пяти столичных вокзалов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«С наступлением холодов Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки переходит на зимний режим работы. В территориальных отделениях уже развернуты палатки для обогрева, а с 1 ноября у привокзальных площадей столицы снова будут дежурить пять автобусов, где бездомные граждане также смогут обогреться и получить консультацию социальных работников центра. Мобильные пункты обогрева будут работать до 1 апреля будущего года. Востребованность такого вида помощи в холодное время года подтверждается статистикой: только в первом квартале этого года услугой обогрева в мобильных пунктах бездомные граждане воспользовались более семи тысяч раз», – рассказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксана Шалыгина.

Мобильные пункты обогрева будут круглосуточно работать возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Каждый автобус может вместить до 15 человек одновременно. По вечерам пункты будет посещать дежурная бригада «Социального патруля», чтобы перевозить желающих на ночлег в центр социальной адаптации. При необходимости бездомные люди смогут остаться в центре, чтобы получить доврачебную помощь, чистое белье, теплую одежду, а также обратиться за консультацией к соцработнику, психологу или юристу.

При этом социальные работники на автомобилях продолжат патрулировать улицы Москвы в поисках людей, нуждающихся в помощи, а также выезжать по звонкам неравнодушных граждан, количество которых в зимнее время возрастает на треть.

Москва, Андрей Дорофеев

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