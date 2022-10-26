Отец утонувшего в Можайском водохранилище ребенка предстанет перед судом

В подмосковном Можайске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности своего пятилетнего сына. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 16 августа 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения оставил своего 5-летнего сына без присмотра на берегу Можайского водохранилища и проследовал в частный дом, расположенный в деревне Троица Можайского городского округа. Оставшись без присмотра после ухода отца, мальчик зашел на металлический неогороженный причал, откуда упал в воду и в результате утонул», – говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что в ходе следствия обвиняемый рассказал об обстоятельствах происшествия, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.125 УК РФ (оставление в опасности) и ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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