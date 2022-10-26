Родственники дважды похитили столичного подростка у матери

Столичные следователи нашли 15-летнего подростка, который пропал еще в начале сентября. Выяснилось, что это уже второе его похищение, организованное родственниками, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Днём 5 сентября 2022 года 15-летнего подростка из общеобразовательного учреждения, расположенного в Северо-Восточном административном округе города Москвы, забрала родственница и увезла в неизвестном направлении. Ранее следственными органы расследовалось уголовное дело по аналогичному случаю. В мае 2022 года он был найден и передан матери. В ходе спланированной и грамотной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москвы подросток найден. Он проживал с отцом, лишенным судом родительских прав, и его родственниками на съемном жилье в городе Пущино Московской области», – говорится в сообщении ведомства.

Ребенок помещён в медицинское учреждение для полного обследования, после которого он будет передан матери.

Мужчина 1970 года рождения и его родственники доставлены в подразделение СК, где следователи приступили к их допросу.

Москва, Андрей Дорофеев

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