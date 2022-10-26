Тверской суд Москвы заочно арестовал преподавателя из США

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина США Эрика Кримера, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков.
«Установлен срок содержания Кримера под стражей в течение 30 суток с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его фактического задержания в РФ», – передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточняется, Кримеру инкриминируется ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере). Ему грозит до трех лет колонии. Уголовное дело находится в производстве отдела дознания ОМВД по Тверскому району Москвы.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что уголовное дело в отношении Кримера было возбуждено несколько лет назад, когда американец был задержан сотрудниками московской полиции за приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.
«Кример работал в одном из вузов Москвы. После задержания ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но Кример сбежал», – пояснил источник.
В настоящее время американец объявлен в розыск.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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