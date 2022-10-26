«Присматривал» за ребенком: в Москве задержан педофил

Правоохранители задержали в Москве 36-летнего уроженца Ставропольского края, который подозревается в нарушении половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«По данным следствия, в период с августа по октябрь 2022 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории поселения Московский, неоднократно совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой малолетней. После чего, используя мессенджер, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, оказывая давление, получал от нее фото и видео материалы интимного характера», – говорится в сообщении ведомства.

В Следкомитете уточнили, что мужчина оставался с ребёнком в квартире на непродолжительное время для присмотра, пока отсутствовали родители. Через непродолжительное время девочка рассказала о произошедшем родственникам, которые обратились в правоохранительные органы.

Фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). В ходе допроса он признал вину в полном объеме.

Москва, Андрей Дорофеев

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