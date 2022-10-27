Случайный свидетель разбоя задержал вооруженного налетчика в Москве

Мужчина, случайно ставший свидетелем разбойного нападения на курьера в столице, задержал налетчика и вызвал полицию. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Злоумышленник, находясь в подъезде дома на набережной Новикова-Прибоя, подошёл к доставщику, который привёз заказ по данному адресу, и, угрожая ножом, потребовал отдать ему мобильный телефон и наручные часы. В это время по лестнице спускался местный житель, который стал свидетелем происшествия. Уже на улице, не давая налётчику скрыться, гражданин позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего. Им оказался приезжий гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», – говорится в сообщении правоохранителей.

В отношении 43-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой с применением оружия). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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