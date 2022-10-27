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Четверг, 27 октября 2022, 12:13 мск

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Беглый «правозащитник» стал фигурантом дела о распространении ложной информации о российской армии

Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ возбуждено в отношении скрывающегося от российских правоохранителей «правозащитника» Владимира Осечкина. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета России.

«По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net» публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

В Следкомитете добавили, что в настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.

Осечкин в 2007-2011 годах отбывал наказание за экономические преступления. После этого основал Интернет-проект, декларирующий защиту прав заключенных. Одновременно занимался бизнесом. В 2015 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В том же году он уехал во Францию. В 2015 и 2020 годах Осечкина объявляли в розыск.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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