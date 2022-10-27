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Четверг, 27 октября 2022, 13:18 мск

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Москвичка смогла вызвать полицию, пока из ее рук вырывал сумку грабитель

Фото: пресс-служба ГУ МВД по г. Москве

Грабитель на глазах у прохожих попытался вырвать сумку у жительницы столицы, но та оказала сопротивление и даже смогла вызвать полицию. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«На улице к 30-летней местной жительнице подошёл неизвестный и с угрозами стал требовать денежные средства. Женщина, сопротивляясь, попыталась удержать сумку, которую он вырывал у неё. Также она начала звонить в полицию, несмотря на то, что нападавший всячески этому препятствовал. Мужчина нанёс потерпевшей несколько ударов и выхватил сумку, но, увидев подоспевший по вызову наряд полиции, выбросил её и скрылся», – говорится в сообщении правоохранителей.

Как выяснилось, злоумышленник успел вытащить из сумки около 25 тысяч рублей. Потерпевшая с множественными ушибами обратилась в медицинское учреждение.

Как следует из распространенного пресс-службой видео, никто из многочисленных прохожих, находившихся рядом в момент нападения, не стал вмешиваться в ситуацию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 38-летний приезжий. Часть похищенных денег он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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