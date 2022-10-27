«Скандал будет очень большой»: в Госдуме назвали «рыбный» проект правительства РФ «полным беспределом»

Сегодня в Госдуме лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов назвал полным беспределом поправки правительства РФ в закон о рыболовстве. По его оценке, этот лоббистский документ после его принятия приведет к монополизации рынка и опустошит прибрежные поселки северного и дальневосточного побережья России.

«Закон о многострадальной рыбе... Действительно, уникальная ситуация с явным отрицательным знаком, потому что кто-то очень хорошо пролоббировал через правительство РФ очень простой метод. Создаются монополисты, которые на аукционах будут получать квоты. Тем самым ликвидируются, прекратят существование около сотни предприятий рыбо-перерабатывающих и рыбных, которые расположены в населенных пунктах на берегах северных и дальневосточных морей, что естественно повлечет закрытие этих предприятий, а значит просто ликвидацию этих поселков», – пояснил Миронов.

«Мы вообще собираемся наследие свое защищать на Северах и на Дальнем Востоке, либо хотим, чтоб у нас все берега опустели? Честно говоря, полный беспредел! Были проведены парламентские слушания. Все губернаторы приморских регионов против, Заксобрания – против, предприятия, предприниматели, рыбохозяйственники – против, Счетная палата – против. Не слышат!» – констатировал он.

Политик обратил внимание на цель введения инвестиционных квот на вылов рыбы. «Эта замечательная идея – давайте мы будем за счет денег, получаемых от этих аукционов строить суда. Ну вот цифра: из 105 запланированных судов 9 только построено. И что-то мне подсказывает, что эти 105 никогда не будут построены. Никому это не нужно!» – заявил Миронов.

При этом лидер «эсеров» напомнил рекомендации Минздрава. «Мы в год должны получать примерно 22 кг рыбы, каждый человек. А мы получаем не более 12-ти. Рыбки-то нет! И не будет с этими аукционами. Потому что просто нагло и цинично лишают работы огромное количество людей на Северах и на Дальнем Востоке, лишают россиян рыбы, и все это делается по якобы приоритетному положению правительства», – пояснил он.

«Сегодня, уверен, фракцией большинства этот закон будет принят в первом чтении. Потом «Единая Россия» опять будет говорить – да мы не мы, я не я и хата не моя. Но чтобы рыбаки знали, чьими усилиями будет ликвидировано все рыбное хозяйство в РФ. Мы категорически противники данного законопроекта. Будем голосовать против. И будем настаивать, чтобы до второго чтения этот законопроект вообще не дошел», – подчеркнул Миронов.

«При рассмотрении данного законопроекта будет скандал. И скандал будет очень большой, потому что рыбаки и граждане многих приморских субъектов, конечно, категорически будут против», – заключил Миронов.

28 июля правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Документ предусматривает изъятие у пользователей в 2023 году и дальнейшее перераспределение всей квоты на вылов крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, которые по действующим договорам были закреплены до 2033 года.

Как отмечают в правительстве, инициатива разработана в целях обновления основных производственных фондов с повышением экономической эффективности использования водных биологических ресурсов и направлен на дальнейшее развитие механизма инвестиционных квот.

Счетная палата представила отрицательное заключение из-за негативных последствий поправок для рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей.

В заключении комитета Госдумы по конкуренции говорится, что заложенная в законопроект цель по развитию конкуренции в отрасли достигнута не будет. «Новое правовое регулирование, напротив, приведет к ограничению конкуренции, перераспределению сырьевых ресурсов в пользу крупных финансовых групп и, как следствие, к развалу и банкротству действующих предприятий малого и среднего бизнеса», – отмечается в документе.

Кроме того, как считает комитет, «систематическое изменение законодательства по вопросу распределения квот приводит к отсутствию возможностей долгосрочного планирования, вызывает ухудшение инвестиционного климата и недоверие, как у действующего бизнеса, так и потенциальных инвесторов».

Москва, Мария Соколова

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