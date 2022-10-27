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Четверг, 27 октября 2022, 17:36 мск

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Фальшивые юристы выудили у своих клиентов 85 млн рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело восьми участников организованной группы, которые обвиняются в совершении 150 мошенничеств. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«Установлено, что в период с 2018 года по 2021 год злоумышленники под видом специалистов в области права предлагали гражданам широкий спектр юридических услуг. Договоры с потерпевшими подписывали от имени несуществующих организаций. Клиенты оплачивали услуги юристов, однако фактически не получали никакой правовой помощи», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, от действий аферистов пострадали 150 граждан. Причинённый ущерб превысил 85 миллионов рублей.

В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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