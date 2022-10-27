Процедуру предоставления пособий семьям мобилизованных упростили в столице

Столичные власти упростили процедуру предоставления пособий семьям мобилизованных местных жителей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям (их возраст на дату рождения ребенка не должен превышать 36 лет) для граждан, призванных столичными военными комиссариатами на военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», – говорится в сообщении.

В период прохождения военной службы указанные выплаты будут назначаться и осуществляться без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов, без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) членов семьи.

Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения.

Подать заявление на выплату детских пособий в упрощенном порядке семьи мобилизованных смогут с 1 ноября в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг «Мои документы» или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей.

Москва, Андрей Дорофеев

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