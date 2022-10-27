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Четверг, 27 октября 2022, 18:21 мск

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Бастрыкин поручил проверить данные о лишении подмосковного пенсионера жилья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о лишении жилья пенсионера в Подмосковье за долги дочери. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СК.

«В эфире федерального канала сообщалось, что 81-летний пенсионер в Одинцовском округе Московской области отстаивает свои права на дом, который у него пытаются отобрать. Якобы единственное жильё пенсионера было продано за долги его дочери, и теперь у него другой собственник, который успел сдать помещение вместе с бывшим владельцем», – говорится в сообщении ведомства.

Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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