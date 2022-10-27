Суд в Москве признал педофила виновным в 36 эпизодах преступления против малолетних

Столичный суд признал мужчину виновным в 36 эпизодах преступления против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года Роман Корябин в сети интернет осуществлял переписку с малолетними детьми, проживающими в различных регионах Российской Федерации, в ходе которой, оказывая психологическое давление на них с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, принуждал к действиям, связанным с совершением полового акта и удовлетворением сексуального влечения. Также подсудимый заставлял детей записывать и присылать фотографии, видеоматериалы порнографического характера в созданную им группу в одном из месенджеров. Установлено, что от действий фигуранта пострадали 20 малолетних детей», – говорится в сообщении ведомства.

В Следкомитете отметили, что в рамках расследования проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, материалы уголовного дела составили более 50 томов. Допрошено более 80 свидетелей и потерпевших, проживающих в разных регионах России. Проведены сложные судебные экспертизы и другие мероприятия, полностью изобличающие фигуранта в каждом эпизоде совершенного преступления.

Подсудимый признан виновным в совершении 17 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), 16 эпизодов – п.п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических материалов, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и 3 эпизодов – ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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