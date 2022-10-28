Столичным полицейским пришлось застрелить собаку, взявшую в «заложники» хозяйку и ее дочь

Собака напала на свою хозяйку и ее 15-летнюю дочь в квартире на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«27 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Лобачевского в городе Москве собака породы кане-корсо в ходе возникшей агрессии бросилась на 44-летнюю хозяйку и ее 15-летнюю дочь и покусала. Женщина и подросток госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении ведомства.

В столичной прокуратуре уточнили, что собака не только бросалась на людей, но и не давала им покинуть квартиру.

Поскольку поведение животного представляло угрозу для жизни и здоровья окружающих, оно было нейтрализовано прибывшими на место сотрудниками полиции. Собака была приобретена семьей около 5 дней назад.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«Следствием устанавливаются заводчики и продавцы животного, которые будут опрошены. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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