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Пятница, 28 октября 2022, 10:31 мск

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Иностранец отрезал глушители у припаркованных машин в Орехове-Зуеве

Фото: ГУ МВД по Московской области

Полицейские задержали иностранца, отрезавшего глушители у трех машин в подмосковном Орехове-Зуеве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«По предварительной информации, в ночное время мужчина с помощью аккумуляторной пилы срезал выхлопные трубы с иномарок, под которые можно было легко подлезть. В одном из спиленных фрагментов трубы не оказалось каталитического нейтрализатора, и правонарушитель оставил её на месте преступления, а с двумя другими скрылся. Похищенное он продал в автосервис в г. Подольске, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – говорится в сообщении ведомства.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали в Ногинске подозреваемого. Им оказался 39-летний уроженец одной из стран Закавказья.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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