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Пятница, 28 октября 2022, 11:12 мск

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Московская пенсионерка украла миллион у 96-летней подруги

Московская полиция задержала 70-летнюю местную жительницу по подозрению в краже более миллиона рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«В столичную полицию поступило заявление от 96-летней москвички о пропаже из её квартиры, расположенной на улице Серафимовича, денежных средств. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Ярославской области задержали подозреваемую. Ею оказалась 70-летняя знакомая потерпевшей», – говорится в сообщении ведомства.

По словам злоумышленницы, её престарелая приятельница попросила пойти вместе в банк, где та собиралась снять наличные. После того, как женщины вернулись в квартиру заявительницы, гостья проследила, куда хозяйка положила сумку с деньгами, а затем незаметно забрала её и скрылась.

Похищенные деньги изъяты и после проведения следственных действий будут возвращены владелице.

Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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