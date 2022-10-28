Московские власти потратят на видеонаблюдение более 23 млрд рублей

Более 23,3 млрд рублей намерено потратить правительство Москвы на оплату услуг видеонаблюдения. Как сообщил «Коммерсантъ», это следует из информации о госзакупках.

По сведениям издания, департамент Москвы по конкурентной политике 19-20 октября разместил шесть тендеров на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных в течение пяти лет.

В департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) пояснили, что закупки проводятся в связи с истечением срока действия контрактов, заключенных более четырех лет назад.

«Новые контракты будут рассчитаны на пять лет. В рамках данных контрактов будет обеспечено видеонаблюдение у подъездов, во дворах и на общественных территориях», – уточнили в ДИТ.

По официальным данным мэрии, в столице работает 213 тысяч камер видеонаблюдения, доступ к которым имеют в том числе сотрудники МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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