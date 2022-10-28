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Пятница, 28 октября 2022, 14:10 мск

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Крупный пожар тушат на электронном заводе в Люберцах

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Крупный пожар ликвидируют спасатели на предприятии в городском округе Люберцы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 11.01 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 11/1. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 13 единиц техники, 41 человек», – говорится в сообщении.

Пог указанному адресу располагается НПП «Томилинский электронный завод», которое входит в группу компаний НПО «ИТЭЛМА».

Очевидцы в соцсетях отмечают, что горит крыша семиэтажного промышленного здания, рядом с которым расположен склад. В районе пожара наблюдается сильное задымление. На распространяемых в сети видеороликах можно заметить, что с крыши льётся горящий гудрон, использующийся для гидроизоляции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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