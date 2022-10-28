Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Вооруженные силы РФ завершена – задание выполнено, дополнительное пополнение армии планируется только за счет добровольцев и контрактников. Об этом сегодня доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу главе государства Владимиру Путину.

«Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», – сказал Шойгу, добавив, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Министр обороны также уточнил, что из общего числа 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание. Еще 82 тысячи человек уже направлены в зону проведения специальной военной операции, из них 41 тысяча – действует в составе боевых подразделений.

«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев», – цитирует Шойгу «Интерфакс».

Глава минобороны уточнил, что средний возраст россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, составил 35 лет.

Москва, Светлана Антонова

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