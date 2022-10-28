российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 октября 2022, 17:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Вооруженные силы РФ завершена – задание выполнено, дополнительное пополнение армии планируется только за счет добровольцев и контрактников. Об этом сегодня доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу главе государства Владимиру Путину.

«Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», – сказал Шойгу, добавив, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Министр обороны также уточнил, что из общего числа 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание. Еще 82 тысячи человек уже направлены в зону проведения специальной военной операции, из них 41 тысяча – действует в составе боевых подразделений.

«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев», – цитирует Шойгу «Интерфакс».

Глава минобороны уточнил, что средний возраст россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, составил 35 лет.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Камчатка и Брянщина отчитались о выполнении задач мобилизации / Мобилизация в Петербурге может закончиться 30 октября – спикер Заксобрания / Депутат Госдумы подтвердил отправку 86 мобилизованных свердловчан на фронт без подготовки (ДОКУМЕНТ) / «Помогите нашим мужчинам!» Жены мобилизованных Полевского пришли в мэрию (ФОТО, ВИДЕО) / Госдума усилила защиту жилищных прав участников боевых действий / Процедуру предоставления пособий семьям мобилизованных упростили в столице / Студентов и многодетных вернуть, остальных обучить и обогреть: как исправляют ошибки мобилизации / Жены мобилизованных из Серова просят власти помочь их мужьям, оказавшимся на передовой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир, Частичная мобилизация,