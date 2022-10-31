Шестеро участников массового избиения посетителей торгового центра арестованы в Подмосковье

Суд арестовал шестерых участников массового нападения на посетителей торгового центра в подмосковной Электростали. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Электросталь ГСУ СК России по Московской области судом арестованы шестеро человек в возрасте от 17 до 23 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в СК. Проведены обыски в местах жительства подозреваемых, осуществлены допросы, назначено проведение судебных экспертиз. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 28 октября в одном из торговых центров Электростали группа молодых людей, используя малозначительный повод, подвергла избиению двух мужчин.

Москва, Андрей Дорофеев

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