Юный насильник напал на 36-летнюю женщину на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы 18-летний молодой человек напал на 36-летнюю женщину и изнасиловал ее в мусорной камере подъезда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в вечернее время 29 октября 2022 года мужчина, находясь во дворе жилого дома, расположенного по улице Невельского в городе Москве, обманным путем завлек женщину 1986 года рождения в мусорную камеру, расположенную в одном из жилых домов. С целью подавления воли нанес потерпевшей несколько ударов рукой в область лица, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

Молодой человек, его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»