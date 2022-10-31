российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 октября 2022, 14:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Юный насильник напал на 36-летнюю женщину на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы 18-летний молодой человек напал на 36-летнюю женщину и изнасиловал ее в мусорной камере подъезда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в вечернее время 29 октября 2022 года мужчина, находясь во дворе жилого дома, расположенного по улице Невельского в городе Москве, обманным путем завлек женщину 1986 года рождения в мусорную камеру, расположенную в одном из жилых домов. С целью подавления воли нанес потерпевшей несколько ударов рукой в область лица, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

Молодой человек, его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Представился сотрудником ФСБ: получившая наследство москвичка перевела мошенникам почти 50 млн рублей / Московская пенсионерка украла миллион у 96-летней подруги / Столичным полицейским пришлось застрелить собаку, взявшую в «заложники» хозяйку и ее дочь / Фальшивые юристы выудили у своих клиентов 85 млн рублей / Москвичка смогла вызвать полицию, пока из ее рук вырывал сумку грабитель / Беглый «правозащитник» стал фигурантом дела о распространении ложной информации о российской армии / Случайный свидетель разбоя задержал вооруженного налетчика в Москве / «Присматривал» за ребенком: в Москве задержан педофил

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, ЧП в Москве,