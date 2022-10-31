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Понедельник, 31 октября 2022, 14:31 мск

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Представился сотрудником ФСБ: получившая наследство москвичка перевела мошенникам почти 50 млн рублей

Мошенники убедили неработающую москвичку, получившую наследство от отца, перевести 49 млн рублей на 31 банковскую карту. Звонивший представился сотрудником ФСБ, передает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Неизвестный позвонил на мобильный телефон 20-летней девушке, жительнице столицы, и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что с ее банковского счета осуществляются денежные переводы в террористические и экстремистские организации», – пояснил источник агентства. Затем мошенник убедил девушку перевести 49 млн рублей через банкоматы на 31 банковскую карту. По ее словам, эти деньги она получила в наследство от отца.

В пятницу, 28 октября, в управлении внутренних дел по Юго-Западному административному округу столицы по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Эта статья предполагает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее в сентябре этого года у 64-летнего научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН телефонные мошенники похитили более 30 млн рублей. Тогда злоумышленник действовал под видом сотрудника службы безопасности Центробанка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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