МИД России выразил протест Нидерландам из-за вербовочной активности британцев в Гааге

В МИД России вызвали посла Нидерландов из-за попытки вербовки российского дипломата, предпринятой британскими спецслужбами в Гааге. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«31 октября в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Х.А. Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября с.г. со стороны представителя разведывательных служб Великобритании. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений», – сказано в сообщении.

В МИД отметили, что за последние годы на территории Нидерландов в отношении российских сотрудников было совершено несколько таких провокаций со стороны иностранных спецслужб. В частности, в декабре 2018 года представители ЦРУ подошли в парке к дипломату постпредства России при ОЗХО, в декабре 2019 года – склоняли к сотрудничеству атташе российского посольства в закрытой зоне аэропорта «Схипхол» в Амстердаме.

«Власти и правоохранительные органы Нидерландов не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют. В апреле с.г. сотрудники голландских спецслужб пытались завербовать трех российских дипломатов, которые ранее были объявлены persona non grata. В июле 2020 г. в Гааге в ходе регулярного технического обслуживания в автомобиле одного дипломата посольства была обнаружена аппаратура слежения», – сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, безнаказанные действия спецслужб сопровождаются провокационными медийными вбросами и кампаниями. Вопреки законодательству в сфере персональных данных публикуются личные данные сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, «которые чуть ли не поголовно, включая посла, голословно обвиняются в шпионской деятельности».

«Призываем нидерландские власти воздержаться от таких недружественных действий, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений, а также настаиваем на принятии Гаагой исчерпывающих мер с целью недопущения подобных инцидентов в будущем, в том числе со стороны представителей тех стран, которых Нидерланды называют своими союзниками», – заключили в министерстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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