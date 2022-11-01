Дело о расстреле криминального авторитета в столичном фитнес-клубе направят в суд

Завершено расследование уголовного дела о расстреле в одном из столичных фитнес-клубов криминального авторитета Али Гейдарова, известного как Алик Рыжий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, днем 12 апреля 2021 года обвиняемый, находясь в помещении фитнес-клуба в ЖК по улице Авиационной в Москве, произвел в Али Гейдарова пять выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший скончался на месте происшествия. В короткий срок личность фигуранта была установлена, и он задержан на территории Москвы», – говорится в сообщении ведомства.

В убийстве обвиняется уроженец Азербайджана Матлаб Султанов. Как считает следствие, мотивом преступления послужила предпринимательская деятельность потерпевшего и передел сфер негласного контроля над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В отношении двух подозреваемых, причастных к совершению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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