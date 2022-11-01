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Вторник, 1 ноября 2022, 12:39 мск

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Житель Подмосковья нанес оппоненту смертельные травмы на детской площадке

Житель городского округа Богородский в Подмосковье задержан за нанесение смертельных травм мужчине. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 9 октября 2022 года в дневные часы между двумя мужчинами на детской площадке, расположенной в г. Старая Купавна Богородского городского округа произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес несколько ударов в область головы оппонента. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался 27 октября 2022 года от полученных травм», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). На допросе задержанный мужчина дал следователю признательные показания.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, осуществлена проверка показаний на месте с участием подозреваемого, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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